映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場した魔法アイテム「怪物的な怪物の本」。毛むくじゃらなうえに口がある禍々しいビジュアルと、“本が読み手に喰いかかってくる”という特徴的な動きで、映画を見た人に強烈なインパクトを残したそのアイテムを、なんと自作してしまう人が現れました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】趣味コスプレや造形などを行っている「しらす」さんがこのほどXに投稿したのは、