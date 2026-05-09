巨人で活躍した元木大介氏が、９日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゴールデンウィーク９連戦を３勝６敗で終えた、古巣・巨人について「最低５割でいきたかった、と思うんだよね。貯金２つくらいつければ…と思うんだけど。ちょっと苦しいよね」と言及した。元木氏は「山瀬選手が（２軍に）落ちて、小林選手が上がってきた」と捕手陣の入れ替えに触れると「８回９回になるとクッと締まるね、やっぱり。何年か前言