福生市の路上で男子高校生らがハンマーで襲撃され、警察官が液体を噴射された事件。殺人未遂容疑で公開指名手配されていた高林輝行容疑者（44）は5月1日、千葉県内で身柄を確保されたが、ネット上ではデマが横行し、新たな被害を生んでいる。特に事件現場に隣接する「焼肉店」はデマ被害に悩まされていた。 ≪画像多数≫「天地」と書かれている高林容疑者がイチからつくった「離れ」、逃走したと思われる裏口、頭にタオルを