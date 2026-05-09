福島県のいわき市立総合体育館で、２０年ほど前から遺失物の現金が職員の忘年会の費用に充てられるなど不適切に処理されていた問題で、市から管理を委託されている市公園緑地観光公社は８日、当時の館長ら職員４人を減給などの懲戒処分にしたと発表した。処分は４月３０日付。公社は２００６年度から、利用者が窓口に届けた落とし物の小銭などを金庫に保管してきた。翌０７年度から２５年３月まで、忘年会の補助費などに少なく