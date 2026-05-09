「春からずっと肌の調子が悪い」「5月になると急に肌が荒れる」というような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。実は、春の環境変化やストレスが積み重なり、5月に肌トラブルとしてあらわれる“肌の5月病”があるといわれています。そこで今回は、5月の肌トラブルの大きな要因となるストレスと肌の関係などについて、皮膚科専門医の慶田朋子さんに聞いてみました。【閲覧注意】肌の5月病…放置するとどうなる？結