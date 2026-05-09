ハンタウイルスの集団感染疑いが出ているクルーズ船＝4日、カボベルデ沖（ロイター＝共同）【ジュネーブ、ワシントン共同】クルーズ船「MVホンディウス」でネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染疑いが出たことを巡り、ロイター通信は8日、新たに2人が感染の疑いを持たれていると伝えた。世界保健機関（WHO）や各国政府は感染拡大の封じ込めに全力を挙げている。ロイターによると、スペイン南東部アリカン