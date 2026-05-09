暑さや湿気が気になる季節に向けて、SABONから毎年人気の夏季限定「ミンティスパーク・ユズ コレクション」が2026年6月11日（木）より数量限定で登場します。ひんやりとした使用感と、爽やかなユズ＆ミントの香りで、夏のボディケアタイムを心地よくアップデート♡2026年5月28日（木）からは公式オンラインストアで予約受付もスタートし、今年も注目を集めそうです。 爽快感あふれる限定コレクション