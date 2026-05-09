ＭＥＧＵＭＩが９日、ＭＢＳ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演した。現在はプロデューサー業も手がけ、スポンサー集めなどに奔走していると説明。「いま１５個くらいの作品とか色んなものを回してます。めっちゃ仕事してます」と笑った。グラビアアイドル、タレントとして絶頂だった２００８年に結婚、２００９年に出産。私生活が充実した一方で３０代で突然、仕事では暗黒期が訪れたとした。「仕事が一切なくなったんで