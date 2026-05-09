停めにくそうに見えて、実は運転が楽に!?高速道路のサービスエリア（SA）やパーキングエリア（PA）は駐車場を備えていますが、通常の駐車場とは一味違います。駐車枠がスーパーやコンビニのように直角に区切られておらず、進行方向に対して斜めに傾いて引かれていることが多いのです。 【愛され続けて58年】ここが「日本最大」のサービスエリアです!（画像）「停めにくそう」「なぜわざわざ斜めにしてあるのか」という声も聞か