世帯年収2,000万円を超え、タワーマンションで何不自由なく暮らしていた40代の共働き夫婦。しかし、夫の転職を発端に、円満だったはずの夫婦関係に冷たい風が吹き始めます。夫が放った一言に、妻が感じた絶望とは？妻の昇進で、夫婦の収入が逆転「うちの人、全然笑わなくなったんですよね」そう話すのは、絵里さん（42歳・仮名）。都内の湾岸エリアにあるタワーマンションを購入し、夫の洋介さん（44歳・仮名）と小学生の娘と3人で