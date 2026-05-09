プレミアリーグは５月８日、ブライトンの三笘薫が４月18日のトッテナム戦（２−２）で決めたゴラッソが、４月の月間最優秀ゴールに選出されたと発表した。選ばれたのは、第33節のスーパーボレー弾だ。０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのアーリークロスを利き足とは逆の左足で捉え、鮮やかにネットを揺らしてみせた。28歳の日本代表アタッカーは、一昨季のウォルバーハンプトン戦、昨季のチェルシー戦に