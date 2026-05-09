伝説のヒーローのような神々しい柴犬の姿が、SNSで話題となっている。【映像】神々しい姿（全身ショット）おっとりマイペースでお友達と遊ぶのが大好きな柴犬のさてつくん（7歳）。実は 「光の使者」なのかもしれない。なんと、さてつくんの足の間から、鋭い光が放たれている。さてつくんも背筋を伸ばして凛とした表情。まるで伝説のヒーローが降臨したかのような神々しさがある。飼い主（@