「アニヴェルセルカフェ 表参道」では、2026年5月13日(水)から7月7日(火)までの期間限定で「THE 抹茶 Sweets Collection」を開催。宇治抹茶の深い旨味と鮮やかな彩りを堪能できる、“和モダン”がテーマのスイーツコレクションです。華やかなパフェや濃厚な抹茶ケーキ、限定ドリンク、予約制アフタヌーンティーまで、抹茶の魅力を贅沢に味わえるラインナップが勢ぞろい♡表参道の新緑とともに