「将来、WBCやサッカーのワールドカップのような大型スポーツイベントを独占配信するのかどうか、よく訊かれます」【画像】Netflixは国内で会員数1000万人超国内配信サービスでNetflixに次ぐ2位につけるU-NEXTを率いる宇野康秀氏（U-NEXT HOLDINGS代表取締役社長CEO）は、そう言って口元に笑みを浮かべる。宇野康秀氏©文藝春秋「配信サービスのみで完結する形態は、今のところ考えていません」「結論から言うと、テレビ局