ぱっと華やかな着こなしを作ってくれる主役級の柄アイテムがあると、コーデがすぐに決まって便利。40・50代が着こなしやすい、落ち着いた色味の柄アイテムが【しまむら】なら見つかります。チェック柄のワンピースや花柄のパンツなど、春にぴったりな注目の柄アイテムをうまく取り入れてみて。 花柄レースがアクセントになった春トップス 【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）