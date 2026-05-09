女優で歌手の小泉今日子（60）の所属事務所公式サイトが9日までに更新され、現在開催中のツアー「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」の終了をもって、2026年内は休養期間に入ると発表した。同ツアーは5月10日の沖縄公演が最終公演となる。小泉の個人事務所「株式会社明後日」の公式サイトを通じ「小泉今日子は『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より2026年内は休養期間とさせていただきます