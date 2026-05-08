美女キャバ嬢が100万円以上貢ぎ実家で半同棲していた“親公認”元婚約者の裏切りを告白。借金やギャンブルだけでなく、浮気相手の女から手作り弁当を捨てる動画が送られてきたなどと明かした。【映像】美女キャバ嬢が「クズすぎる元カレ話」を激白5月6日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#47が放送。この番組はアイドル、モデル、キャバ嬢ら各界のカリスマが知性と品格を磨き女性から憧れられる女性を目指すバラエ