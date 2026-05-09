人気グループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の佐久間大介がとっさに繰り出した手話が大絶賛されている。今回、注目を浴びたのは５月５日放送のＴＢＳ系「ラヴィット！」でのひとコマ。４択サバイバルクイズと題して、出演者全員で正しい表記はどれなのかというクイズを行った。その矢先！三陸沖で最大震度３が発生。地震速報がテロップで流れたところで佐久間は番組の進行を遮ることなく、手をさりげなく動かし始めた。佐久間は右手の