装着レンズはNIKKOR Z 26mm f/2.8 先日のニコンZR「動画編」に続いて、今回は静止画の実写を中心にお伝えしたい。外観などについては動画編の記事を参照してもらえれば幸いだ。発売は2025年10月で、ボディの実勢価格は30万円ほどとなっている。 Z6III同等の画質を実現 ZRは同社初のシネマカメラで、最大6KのRAWよる高画質な動画撮影機能が受けてユーザーも増えつつあるようだ。一方、静止画の画質は基本的に