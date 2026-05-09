「阪神−ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）この一戦は任天堂株式会社が協賛で、スーパーマリオブラザーズ４０周年とのコラボゲームになっている。一、二、三塁の各ベースは黄色の「ハテナブロック」が採用。イニング間のＢＧＭもゲーム内で聞こえてくる音楽に変更されている。ファーストピッチセレモニーにもマリオが登場し、スタンドを湧かせていた。１２球団とのコラボのため、すでに他球場では同イベントが開催されている