任天堂は8日、Nintendo Switch 2 本体およびNintendo Switch本体のメーカー希望小売価格を変更することを発表した。日本国内におけるメーカー希望小売価格の変更日は2026年5月25日で、いずれも値上げとなる。【画像】「Switch 2」値上げ！価格変更する各本体・プランの値段一覧Nintendo Switch 2 日本語・国内専用は49,980円から59,980円に値上げするが、マイニンテンドーストアで取り扱う「Nintendo Switch 2 多言語対応」の