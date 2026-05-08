Image: 任天堂 ぎゃーん！ ついにSwitch 2も…。世界規模なRAM高騰がPCやストレージのメモリを直撃しています。その影響はついに任天堂にも…。本日任天堂はNintendo Switch 2、Nintendo Switchシリーズの価格変更を発表。2026年5月25日からメーカー希望小売価格が変更されます。価格変更、そう、値上げです。具体的な変更は以下のようになります。・Nintendo Switch 2 日本語・国内専用：4