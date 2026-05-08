大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が８日、初日から２場所連続で休場することが決まった。日本相撲協会に「左肩腱板損傷」のため「約１カ月間の加療を要する」と診断書が提出された。大の里は２場所連続３度目の休場。師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「なかなか状態が上がらない。まだ痛みもある。徐々に良くなっているが、かみ合わない」と明かした。師弟での話し合いでは７