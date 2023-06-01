磐越自動車道で高校生ら21人が死傷した事故で、警察がおよそ9時間、バス会社を家宅捜索しました。◇水越毅郎フィールドキャスター「家宅捜索が行われているバス会社から捜査員が出てきました」事故を起こしたマイクロバスを手配した蒲原鉄道には、多くの捜査員の姿がありました。およそ9時間におよぶ家宅捜索が行われました。ここで午前中、社長が取材に応じる予定でしたが、急きょ中止となりました。蒲原鉄道・茂野一弘