4月1日に活動再開を報告した女優の広末涼子（45）が、7月18日、24日、25日に東京・丸の内のコットンクラブでバースデーライブを開催することが5月6日、同所の公式サイトで発表された。広末にとっては、約1年半ぶりとなる音楽活動だ。広末は昨年4月、新東名高速道路で乗用車を運転中に追突事故を起こし、その後、搬送先の病院で看護師を蹴るなどしたとして傷害の疑いで逮捕された（のちに処分保留で釈放）。同年5月には双極性感情障