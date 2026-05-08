フリーマーケットアプリ大手のメルカリは８日、日本マクドナルドが１５日に販売を開始する「ハッピーセット」に付いてくる人気キャラクター「ちいかわ」のおもちゃの出品を禁止すると発表した。転売を目的とする大量購入が問題となっていることが背景にあり、他のフリマアプリ大手も足並みをそろえる。メルカリによると、商品の発売前に出品を禁止するのは初めて。１５日から６月１４日まで出品禁止とし、その後は状況を見て対