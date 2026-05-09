バイオリニスト高嶋ちさ子が8日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。熱が出て学校を休んだことは一度もないことを明かした。番組冒頭で、俳優石原良純が花粉アレルギーの症状に長年苦しんできた話題あの流れで、高嶋は「花粉、ある？」と尋ねるとMCサバンナ高橋茂雄は「僕、ない」と答えた。高嶋も「私もないの」と返した。花粉アレルギーの症状を持つ長嶋一茂が「健康なんですよ。肉食ってるから」と話