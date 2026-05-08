フリマアプリを展開するメルカリは8日、15日に販売開始となる日本マクドナルド社の「玩具付録」の「出品禁止」を発表した。【画像】“出品禁止”対象となる「ハッピーセットちいかわ」おもちゃ（全8種）発表で、日本マクドナルドが15日から販売するハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、「安心・安全な取引環境が確保できないと考えられる期間、出品禁止することをお知らせいたします」と発表した。さらに当該期間