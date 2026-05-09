スターバックス コーヒー ジャパンは5月11日、全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で、イチゴを使用した新作ドリンク2種を発売する。ラインアップは、イチゴのごろっとした果肉感が楽しめる「ごろっと イチゴ ミルク」と、イチゴにミルクとチョコレートを組み合わせた「イチゴ チョコレート フラペチーノ」。いずれもTallサイズ限定で、価格は「ごろっと イチゴ ミルク」が店内税込620円、「イチゴ チョコレート フラペチ