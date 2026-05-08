【モデルプレス＝2026/05/08】元放送作家・鈴木おさむ氏のYouTubeチャンネルが5月7日に更新された。俳優の田中圭が「闇堕ちしていた時期」があったと明かす場面があった。【写真】久々メディア出演した田中圭、カメラの前で話す姿◆鈴木おさむ氏、田中圭とのYouTube収録を報告鈴木氏は同日、自身のX（旧Twitter）にて「本日発表になりましたが、明日金曜日、僕のYouTubeに田中圭くんが出演してくれています」と報告。「収録はすで