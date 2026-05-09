インターネット上には、足を踏み入れるのが危険とされる場所が多数存在している。また危険性はそれほどではなくとも、実環境で試すのはマナーやエチケットのレベルで問題があるケースも少なくない。実際に経験してみないと分からないからといって、むやみやたらとそれらに足を突っ込んでみるのは、あまりおすすめできる行為ではない。こうした場合に役立つのが、「ネットのヤバい部分」を仮想的に体験できるシミュレーターサイトだ