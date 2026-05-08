子犬と間違えて保護された動物の赤ちゃん。その正体に2万2000いいねがついています。投稿したのは野生動物の保護団体「ジャパンワイルドライフセンター」。JWC・佐草和泉代表：（一般の方が）犬かと思って保護して世話をしていたら、「いや…犬じゃないかもしれない」「タヌキじゃないかな」と相談があった。団体で預かることになり、搬送に耐えられる状態に成長するまで保護した人の手元に置くことになりました。しかし、そうこう