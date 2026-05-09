ラッシングが世間が抱く自身のイメージについて言及した(C)Getty Imagesドジャースのダルトン・ラッシングが、周囲から“悪童”のイメージがつきまとっていることについて言及したと、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が伝えている。【動画】報復なのか…ラッシングが右わき腹付近へ死球を受けるシーン同メディアによれば、米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者とケイティー・ウー記者の記事の中で、25