東京六大学野球リーグの春季リーグ戦が9日に行われ、立大は早大との1回戦で応援企画を実施した。3塁側の応援席で約60年ぶりとなる新応援歌「青春と夢の真ん中で」が披露された。作詞・作曲はAKB48「恋するフォーチュンクッキー」を手がけたOB・伊藤心太郎氏。立教小の5、6年生約240名のほか、OBのフリーアナウンサー・徳光和夫氏もスタンドからエールを送った。母校応援のため1シーズンに1度は神宮に足を運ぶという徳光氏は