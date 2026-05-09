子ども連れの海外旅行先として、ハワイはよく名前が挙がります。海や買い物を楽しめるだけでなく、ホテルや飲食店も多いため、家族で過ごしやすいイメージを持つ人も多いでしょう。 一方で、日本からの移動時間は長く、家族全員分の旅費も必要です。ハワイが本当に家族向きかどうかは、楽しみ方だけでなく、移動の負担や費用面も含めて考えることが大切です。 本記事では、子ども連れでハワイに行くメリットや