洗濯機掃除は、槽よりも隙間に蓄積した掃除のほうが億劫に感じます。いざ掃除しても、手が届きにくい場所は汚れを落としきれないのが現状…。そんな悩みを、ダイソーで見つけたスティックタイプの掃除グッズが解決してくれました！洗濯機周りのわずかな隙間にスッと入り込み、汚れをごっそり除去！掃除が楽になりますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：洗濯機周りの汚れスッキリ棒（3本）価格：￥110（税込）入り数：