初回にハンコックから豪快15号【MLB】マリナーズ 12-8 Wソックス（日本時間9日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地のマリナーズ戦で「2番・一塁」で先発出場し、初回に3試合ぶりとなる15号を放った。本塁打王争いではヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に並んだ。試合後、アーチ量産の“秘訣”を明かした。さすがの一発だった。右腕ハンコックがカウント1-0から投じた95.4マイル（約15