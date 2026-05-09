福島県郡山市の磐越自動車道でガードレールに衝突したマイクロバス＝6日（共同通信社ヘリから）磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕された無職若山哲夫容疑者（68）＝新潟県胎内市＝が今年に入り、車の事故を複数回起こしていたことが9日、捜査関係者への取材で分かった。福島県警は安全運転できる状態にあったのか、慎重に