〈「就職しても役員にはなれない」…三井財閥が総領家の“三井一族”を徹底的に冷遇した“深すぎる背景”〉から続く日本経済の基礎を築いた三菱財閥の岩崎家。彼らの圧倒的な財力は、その「結婚事情」にも如実に表れていた。三菱財閥4代目社長・岩崎小弥太の弟である俊弥（旭硝子創業者）は、ある日、博覧会に飾られていた“絶世の美女”の写真を見て一目惚れし、見事結婚に漕ぎ着けたのだが、その結婚費用は現在の価値にして「