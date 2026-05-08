アイドルグループ・ひめもすオーケストラの椿野ゆうこさんのSPA!デジタル写真集「椿野ゆうこ色気マシマシ」がリリース。発売を記念し、誌面カットが公開されました。知的な経歴と大胆な表現のギャップが際立つカットの連続です。【写真】「ちょっと休んでいきましょうか」と誘惑する椿野ゆうこさん椿野さんは2020年にグループのメンバーとしてデビューし、プライベートでは茨城大学で気象学を専攻。2024年に気象予報士試験に合格