Photo: 田中宏和 この記事は2024年4月3日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「SEKKEI MX-sling」はミドル世代の背中をクールに見せることができると人気になっているプロダクト。13インチノートPCや一眼カメラなど、サイズ的に少々かさばるアイテムまで運べる、容量可変式のスリングバッグ「SEKKEI MX-sling」。改めて、