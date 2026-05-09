「乗り遅れないでくださいね」多くの乗客が航空便を利用した2026年ゴールデンウィーク。それに先立って、JAL（日本航空）の公式SNSアカウントが行った投稿が大きな話題を呼びました。どういったものだったのでしょうか。【動画】えっ…これがSNS称賛の嵐「JALの強気動画」全貌ですこの投稿はゴールデンウィーク期間にJAL便を利用する乗客に対し、出発時間の30分前を目安に保安検査を通過し、10分前に搭乗口に来るように動画形