高市首相（自民党総裁）は８日の参院本会議で、昨年の党総裁選と今年２月の衆院選で自身の陣営が他候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿したとする週刊文春の報道を否定した。「他の候補に関するネガティブな情報を発信したり、動画を作成したりといったことは一切行っていない」と述べた。４月３０日発売の同誌は、首相陣営が公式アカウントとは別のアカウントを使用したと報じた。首相は事務所職員に確認した内容として「事務所