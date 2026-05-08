京都府南丹市小学生の息子を殺害した疑いで再逮捕された父親が、遺棄した遺体を移動させた理由について「捜索が及ぶ可能性があったため」などと警察に説明していることがJNNの取材で分かりました。南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は息子を殺害した疑いで、きょう送検されました。取り調べに対しては「両手で息子の首を絞めて殺しました」と容疑を認めているということです。捜査関係者によりますと、安達容疑者は3月23日の