◇ナ・リーグドジャース−ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席で快音を響かせ、勝ち越し打を放った。1−1で迎えた5回2死二塁の第3打席で、24年サイ・ヤング賞の相手先発・セールの初球、内角シンカーを捉えると、打球はゴロで右前に抜けた。二塁走者・ロハスが激走し待望の勝ち越し点を奪うと、一塁