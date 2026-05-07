2026年5月7日現在、松のやは、最大280円引きクーポンを公式Xで公開しています。ロースかつ追加でさらにお得感アップ「新生活応援フェア」と題し、価格が高騰している鶏肉を使用したメニューをお得に食べられます。26年5月6日の15時からは、ロースかつメニューがクーポンに追加されました。対象メニューと価格・値引額は以下の通り。・ロースかつ＆ささみかつ定食＋トッピングポテサラ...1220円→990円（230円引き）・ロースかつ＆