血圧は低いほうがいい」という誤解お昼の情報番組『ミヤネ屋』（日本テレビ系）の生放送中、レギュラーコメンテーターとして出演していた亀井正貴弁護士の呂律がまわらなくなり、ＭＣの声かけにも反応できなくなって退出。スタジオに緊張が走った。後に明かされた原因は「低血圧」だった。「少し休めば治る体調不良」と軽く見られがちな低血圧だが、医療現場の見方はまったく異なる。五良会クリニック白金高輪理事長の五藤良将医