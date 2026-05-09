元日本テレビアナウンサーで、皇室ジャーナリストの久能靖さんが2日、老衰のため横浜市の施設で死去した。90歳だった。同じ日テレに勤務したフリーキャスターの丸岡いずみ（54）は8日、自身のXで久能さんを追悼した。【写真】「尊敬する先輩でした」丸岡いずみが追悼した在りし日の久能靖さん久能さんの葬儀は親族で行った。久能さんは、日本テレビのアナウンサーとして日中国交回復など歴史的場面の中継を担当、1972年の「あ