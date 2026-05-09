8日、JR横浜駅近くの道路で見つかった陥没が、その後、範囲や深さともに拡大していて、復旧のメドは立っていません。警察や横浜市によりますと、8日午前5時すぎ、JR横浜駅西口の繁華街にある路地で、道路の陥没が確認されました。陥没は8日の時点で、およそ4メートルの範囲で深さ15センチほどでしたが、その後、陥没の範囲や深さが拡大しているということです。現場の道路脇では民間の建設工事が行われていて、道路側から土が流れ