和歌山県南部で親しまれてきた郷土料理「すろっぽ」を、おうちで手軽に再現。大根とにんじんを細切りにして煮て、仕上げに酢を加えてさますことで、さっぱりとした口当たりに。油揚げのコクが加わり、切り干し大根の煮もののようなやさしい味わいが楽しめます。和歌山発の家庭料理「すろっぽ」とは？大根、にんじんの産地である和歌山県南部で伝えられてきた家庭料理。大根とにんじんを千六本（2〜3mm角の細切り）に刻んだことから